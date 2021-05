Det hele startet på et bitcoin-forum 18. mai i 2010.

Laszlo Hanyecz la ut et innlegg der han ytret ønske om å kjøpe to pizza med bitcoin. Han bød hele 10.000 bitcoins for pizzaene.

Den gang sto bitcoin-kursen så lavt at de 10.000 digitale myntene kun var verdt 40 dollar – rundt 250 kroner etter dollar/NOK-kursen den gang.

I dag er det imidlertid nok til å gi hakeslepp til hvem som helst: Bitcoin-kursen står i 34.700 dollar og de to pizzaene hadde dermed kostet Hanyecz rett over 2,9 milliarder kroner.

For bare en måneds tid siden ville pizzaene være verdt 5,2 milliarder kroner, men bitcoin-kursen har stupt som en stein de siste ukene. Det er flere sammensatte grunner til fallene, blant annet Elon Musks innblanding, mener eksperter.

Kjell Inge Røkke investerte i bitcoin før det markante fallet, og kan ha tapt flere hundre millioner på kort tid.

22. mai sto et pizzabud fra Papa Johns utenfor døren, og transaksjonen var et faktum.

– Jeg angrer ikke på noe som helst, har Hanyecz sagt til CoinTelegraph i senere tid.

Pizza-kjøpet er viden anerkjent som den første transaksjonen der kryptovaluta er brukt for å kjøpe noe i den virkelige verden, og 22. mai har blitt kjent som «Bitcoin Pizza Day».

Dagen brukes av kryptobullene til å reflektere over hvor langt blokkjede-basert teknologi har kommet, og hvor langt det er igjen.