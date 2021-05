Verdens nest største kryptovaluta faller under 2000 dollar

Den digitale kryptovalutaen ether, som bygger på kryptoplattformen ethereum og er verdens nest største kryptovaluta målt i markedsverdi, faller om lag 15 prosent til 1.964 dollar søndag ettermiddag.

Siden forrige toppnotering 11. mai er kursen på ether ned over 50 prosent.

Nedgangen kommer i kjølvannet av bitcoins kraftige fall, som har ført til en bred nedgang for kryptovaluta.

Bitcoin falt etter at en av verdens rikeste menn Elon Musk meldte at Tesla vil stoppe å ta imot kryptovalutaen som betaling for bilene. I tillegg gjentok også Kina sin varsel mot at landet ikke vil tillate utvinning at bitcoin, og advarte samtidig mot handel med valutaen. USA på sin side meldte om en strengere tilnærming til skatteunndragelse knyttet til gevinst på kryptovaluta.