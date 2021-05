Nobelprisvinnende økonom Robert Shiller er urolig for om en boble formes i markedets heteste handelsområder.

Han er mest bekymret for boligmarkedet, aksjer og kryptovaluta, hvor han ser det han omtaler som en «Ville vesten-mentalitet».

Aksjemarkedet har møtt et hvileskjær de siste ukene, men Shiller er fremdeles urolig – spesielt over boligmarkedet.

– Boligprisene har aldri vært så høye som nå. Jeg tror ikke det bare kan forklares med sentralbankpolitikken. Det har å gjøre med hele sosiologien i markedet, sier Yale University-professoren til CNBC.

Ifølge Shiller minner prisutviklingen vi ser i markedet nå på bevegelsene i 2003, to år før prisfallet tiltok og kulminerte i finanskrisen i 2008.

– Hvis du går tre til fem år frem i tid ser jeg for meg at prisene kan være vesentlig lavere enn de er nå, og det kan være en god ting. Ikke for boligeiere, men for dem som vil inn i markedet. Flere hus er positivt for samfunnet, sier Shiller.

Shiller omtaler boligprisene i USA, men tankene kan overføres på det norske markedet også.

Kryptostress

Kryptomarkedet får også alarmbjellene til å ringe hos Shiller.

– Det er et veldig psykologisk marked. Det er imponerende teknologi, men den ultimate kilden til verdi er så tvetydig og vag at det har mye å gjøre med våre narrativer enn realitet, sier professoren.

Men selv Shiller har blitt fristet.

– Jeg har vurdert å kjøpe dem for å erfare effekten. Mange gjør det. Jeg har aldri kjøpt bitcoin, men kanskje jeg burde være aktiv i det markedet.

Bitcoin har nå falt nesten 50 prosent fra toppen i april.