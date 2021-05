Wall Streets beste analytikere anbefaler disse fem aksjene

Verden er i gjenåpningsprosess, men de langsiktige linjene er vanskelige å spå.

Investorene i USA følger Federal Reserves handlinger med haukeblikk og er urolige for når støttekjøpene justeres og pengepolitikken endres, og ikke minst hvilke konsekvenser det vil få for markedet.

Derfor kan det være lurt å følge rådene til de beste av de beste – analytikerne med den beste suksessraten og den høyeste prosentuelle avkastningen. TipRanks analytikerverktøy gjør det mulig å finne de beste av de beste blant analytikerne, og her er deres anbefalinger:

1. MaxLinear

Needham-analytiker Quinn Bolton anbefaler kjøp og ser 45 prosents oppside med et kursmål på 50 dollar i internettselskapet MaxLinear.

Etterspørselen for selskapet har holdt seg bedre enn ventet i første kvartal. Needham-analytikeren understreker imidlertid at det viktigste for MaxLinear er 5G-mulighetene selskapet har jobbet med.

– Selskapet har vunnet tre design-kontrakter for sin 5G-mottaker, men vi tror pipelinen er større enn det som er børsmeldt, skriver Bolton i en analyse.

Bolton er en av de fire beste analytikerne på Wall Street med 73 prosent suksessrate og 41,8 prosents gjennomsnittlig avkastning pr. anbefaling.

2. DoorDash

Matleverandør DoorDash fikk nylig Wells Fargo-analytiker Brian Fitzgeralds godkjennelse etter et sterkt første kvartal. Anbefalingen ble hevet fra hold til kjøp og kursmålet ble økt fra 165 til 170 dollar pr. aksje.

Det gir et oppsidepotensial på 21 prosent.

Bruttoverdi på ordre økte med 222 prosent sammenlignet med fjoråret, mot konsensus på Wall Street på 191 prosent. Det, i tillegg til utsikter mot ytterligere 57 prosents annualisert vekst i andre kvartal, er bakgrunnen for oppgraderingen.