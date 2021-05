Inflasjonsfrykten henger som et spøkelse over aksjemarkedet, og har bidratt til å sende teknologiaksjer kraftig ned. Dette var temaet under fredagens utgave av DNB-podcasten Utbytte.

– Prisingsmultiplene på børsen er veldig høye i et historisk perspektiv, men man har kunne argumentert at det er greit siden rentene også er lave. Hvis inflasjonen begynner å presse rentene opp blir det vanskelig å forsvare prisingen på børsen, sier DNB Markets' aksjestrateg Paul Harper i podcasten.

Han trekker også frem en tilleggsfaktor som fort blir glemt når inflasjonen øker.

– Det er ikke alle bedrifter som greier å velte hele kostnadsøkningen over på kundene. Inflasjon kan redusere lønnsomheten til mange bedrifter. Det blir alltid noen vinnere og tapere, alt ettersom hvor fort selskapene greier å sette opp egne priser. Gjerne er det selskaper med pricing power som kommer best ut, sier Harper.

Halvert margin

Ifølge aksjestrategen ble nettomarginen på S&P 500 halvert ved forrige kraftige inflasjonsøkning fra slutten av 60-tallet til tidlig på 80-tallet.

– Ganger du lavere multipler med lavere inntjening som følge av marginpress reduserer du hva man er villig til å betale for aksjer. Det er ingen hyggelig kombinasjon, sier han.

I podcasten fikk Harper spørsmål om renteinvestorene tar for lett på risikoen knyttet til økt inflasjon.

– Det er litt vanskelig å gi et konkret svar på helt enda. Aksjemarkedet har en tendens til å bli litt mer overdrevet i bevegelsene enn rentemarkedet. Derfor må jeg være litt forsiktig med å si at det er aksjemarkedet som har rett og rentemarkedet feil, sier han.