God start på uken på Wall Street

Amerikanske aksjer fikk god start på uken mandag, da teknologisektoren og aksjer som har størst fordel av gjenåpning ledet an.

Halvveis gjennom handelsdagen er Dow Jones opp 0,70 prosent, til 34.446,3, S&P 500 er opp 1,14 prosent, til 4.202,9, mens Nasdaq stiger mest med 1,46 prosent, til 13.668,2.

Ifølge CNBC fikk tech-akser ristet av seg en litt tøff periode, etter at bitcoin fikk en oppsving igjen på mandag. Bitcoin falt under 32.000 dollar på søndag, men spratt opp mandag til over 38.000 dollar igjen.

Selskaper som drar nytte av den økonomiske gjenåpningen merket også det positive lune som investorer startet uken med. American Airlines, Carnival og United Airlines steg alle over 1 prosent ved børsåpning. Mens Norwegian Cruise Line steg over 2 prosent, etter at de kunngjorde planer om cruise i USA denne sommeren.

For mai ligger nå Dow Jones an til å komme i pluss, mens S&P er på vei til å få tre måneder på rad med oppgang. Nasdaq Composite ligger derimot an til å få nedgang på 3 prosent i mai, og vil med det få den første negative måneden på over et halvt år, skriver CNBC.