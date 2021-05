SpareBank 1 Markets anbefaler 9 aksjer

- - - - - - - -

I løpet av forrige uke gikk ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets opp 1,9 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,3 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 11,3 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 11,8 prosent.

De aksjene som gjorde det best i forrige uke var Salmar og Protector Forsikring som klatret henholdsvis 6,4 prosent og 3,6 prosent.

Denne uken velger analytiker Petter Kongslie å inkludere Q-Free i porteføljen.

I begynnelsen av mai mottok styret i Q-Free et bud på 100 prosent av aksjene i selskapet fra et ikke navngitt USA-basert selskap til 14,40 kroner pr. aksje. Styret presenterte budet for Q-Frees største aksjonær, Rieber & Søn, som sitter på 45 prosent av aksjene, men Rieber & Søn valgte å avslå budet.

Kongslie utelukker ikke at budet, hvor 60 prosent var betaling i form av aksjer mens 40 prosent var kontanter, vil bedres.

De to aksjene som har levert best avkastning siden de ble tatt inn i porteføljen er Protector Forsikring og Kid. Siden begynnelsen av januar har de gått opp henholdsvis 55,7 prosent og 29,4 prosent.