Milliardær og hedgefondforvalter Ray Dalio har avslørt at han eier bitcoin. Det gjør ham til den siste prominente investoren som slenger seg på bitcoin-toget.

Før ham har blant andre Elon Musk gjennom Tesla kjøpt bitcoin for store summer, og her i Norge har både Øystein Stray Spetalen og Kjell Inge Røkke kjøpt kryptovalutaen.

– Jeg har kjøpt litt bitcoin, forteller Dalio til CoinDesk i et intervju mandag.

Grunnleggeren av Bridgewater Associates viser med utsagnet at han muligens har endret syn på bitcoin og kryptovaluta generelt. Tidligere har han nemlig vært en aktiv motstander av det som blir omtalt som det nye digitale gullet.

Tilbake i november hadde milliardæren en tirade i fem deler på Twitter der han ramset opp fem «grunner til at bitcoin ikke kan vinne» . Så sent som i slutten av mars mente Dalio at bitcoin kunne bli forbudt i USA.

Nå har imidlertid pipen fått en annen lyd.

– Personlig vil jeg heller eie bitcoin enn obligasjoner, sier Dalio.

Hedgefondguruen er fremdeles forsiktig og omtaler fortsatt bitcoin som sin egen verste fiende.

– Jeg mistenker at bitcoins største risiko er å ha suksess, fordi hvis det oppnår suksess vil myndighetene forsøke å drepe det, og de har stor makt, sa Dalio i et notat fra januar.

Dalio avslørte ikke hvor mye bitcoin han eide i intervjuet med CoinDesk. Dalio har en nettoformue på 20,3 milliarder dollar eller nær 170 milliarder kroner, ifølge Forbes.