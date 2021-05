Finansdirektør i NEXT Biometrics, Eirik Underthun, har i følge en melding solgt 193.721 aksjer i selskapet. Snittkursen var på 5,62 kroner per aksje. Det er et salg på cirka 1.088.000 kroner.

Etter salget sitter Underthun igjen med null NEXT-aksjer og 500.000 opsjoner i teknologiselskapet.