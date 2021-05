Kryptoanalytiker og Trygve Hegnar enige: – Verdien er luft

For en drøy måned siden så det meste rosenrødt ut i kryptomarkedet. Bitcoin så vel som ethereum og dogecoin viste ingen tegn til svakhet og vendte nesen én vei – opp.

De siste ukene har imidlertid alle de tre nevnte kryptovalutaene svekket seg kraftig. Siden toppen i midten av april er bitcoin ned nær 40 prosent, ether ned 35 prosent siden toppen 12. mai, og dogecoin har falt over 50 prosent siden toppen 8. mai.

Trygve Hegnar stikker ikke under stol at bitcoin eller annen kryptovaluta kan bli en fin måte å sende penger på eller skape likviditet som går utenfor sentralbankene.

– Men verdien er jo luft, sier han på Finansavisens Økonominyhetene.

Hegnar påpeker at man ikke vet hva verdien er eller hva den blir, og at det gjør at man ikke bør eie den.



1. «Meme coins»

– I dag er det tre høyst forskjellige historier i kryptomarkedet, sier Paul Brody, global blokkjede-leder i EY, til CNBC.

Den første kategorien Brody nevner går under navnet meme coins – som for eksempel dogecoin. Kryptovalutaen startet som en vits, men rakettveksten i kryptovalutaen er ingenting å le av.

Siden nyttår er dogecoin opp nær 7.400 prosent, ifølge Coindesk.

– Det kan kategoriseres som «underholdningsinvestering». Det er vanskelig for meg å forutsi hvor de vil gå, men jeg ser ikke at de har noen stor fremtid i økosystemet, sier Brody.

2. Digitalt gull

Neste del av økosystemet i kryptomarkedet handler om bitcoin som et digitalt gull.

Sammenligner man bevegelsene i gullprisen med den høye volatiliteten i bitcoin virker imidlertid ikke bitcoin som en trygg havn å ty til når det stormer som verst.

Gullprisen har faktisk steget markant nå som kryptomarkedene har falt. Brody mener imidlertidbitcoin er bedre enn gull på enkelte områder.

– Når gullprisen går opp vil folk grave etter mer gull, men det kan du ikke gjøre med bitcoin.

Bitcoin har et tak på 21 millioner enheter, og er pr. i dag er 18 millioner av disse i sirkulasjon.

– Kursen vil gå opp hvis alle kjøper idéen om at man bør ha en del av porteføljen sin i bitcoin. Det vil føre til høy deltakelse, mener Brody.

Spørsmålet er hvorvidt bitcoin bør være en del av en bred portefølje eller ei.

3. Ethereum-økosystemet

Den tredje delen av økosystemet er ethereum. Ethereum bygger på blokkjede-teknologi og sektorer som desentraliserte finansielle tjenester og -lagring.

Milliardær Mark Cuban er en aktiv støttespiller for blokkjeden og har flere kryptovalutaer i sin portefølje.

Aswath Damodaran, professor ved New York University, har tidligere sagt at han tror ether har større sjanse enn bitcoin til å bli en handelsvare.

– Jeg tror vi vil slutte å snakke om krypto som et hele og heller snakke om ethereum-økosystemet eller bitcoin som verdiforslag, sier Brody.