Bitcoin-ekspert: – «Bitcoinere» er skeptiske til Elon Musk

Som en av Twitters tydeligste stemmer innen bitcoin-tematikk, er Nic Carter, partner i Castle Island Ventures tydelig på at til tross for at finansmedia ofte omtaler Musk som bitcoin-ambassadør, er store deler av miljøet skeptiske til ham.

– «Bitcoinerne» er intenst skeptiske til ham og ser på ham som motstridende, gitt at virksomheten hans delvis innebærer salg ved store kursendringer, sier Carter til Bloomberg.

Musk annonserte denne uken at han i samarbeid med nordamerikanske bitcoin-utvinnere vil etablere et utvinningsråd som skal sørge for økt gjennomsiktighet i utvinningsprosessen. Dette skal etter planen blant annet sikre at elektrisiteten som brukes til utvinning er så grønn som mulig, skriver Forbes.

– Det er et godt forslag uansett hvem som fremmer det, sier Carter.

Han påpeker samtidig at selv uten regulering og kontroll, skal det mye til å stanse den økende bruken og populariteten til kryptovalutaen.

– Det er mange eksisterende alternativer til bitcoin, men ingen har noen gang klart å erstatte den. Til syvende og sist er bitcoin veldig motstandsdyktig ovenfor regulering.

Carter håper derfor stater med grønn, fornybar energi slik som Norge vil promotere mulighetene for bitcoin-utvinning for å gjøre prosessen grønnere og mindre miljøskadelig - fremfor å forby bruken.

– Bannlyser du bitcoin i et land, vil brukerne bare flytte seg til en annen jurisdiksjon, så det er bedre å fremme bruken av grønn energi, sier han.

Se mer i videoen øverst i saken.