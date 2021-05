Finanstilsynet opplyser i en melding torsdag at foretakenes rapportering for første kvartal 2021 viser at andelen nye boliglån som avvek fra kravene i boliglånsforskriften var noe lavere enn kvartalet før, og var om lag på samme nivå som i perioden før fleksibilitetskvoten ble midlertidig økt i andre og tredje kvartal 2020.

Andelen nye forbrukslån som avvek fra kravene i forbrukslånsforskriften, avtok svakt fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021.