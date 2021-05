Flere meglerhus oppjusterer Hunter Group-kursmålet

Meglerhusene DNB Markets og Pareto Securities oppjusterer deres kursmål til henholdsvis 3,2 og 3,75 fra tidligere 3,1 og 3,6 kroner pr. aksje, hvor DNB gjentar en hold-anbefaling, mens Pareto gjentar en kjøpsanbefaling.

Nordea Markets nedgraderer anbefalingen på Hunter Group til hold, og setter et kursmål på 3,3 kroner pr. aksje.

Det fremgår av analyser fra meglerhusene, skriver TDN Direkt fredag.

Nordea skriver at de gjør små endringer i deres estimater, men nedgraderer anbefalingen ettersom de ser liten oppside til deres NAV-estimater.

DNB Markets skriver at de har oppjustert deres ebitda-estimater for 2021 på grunn av lavere driftskostnader og selskapets guiding for andrekvartal.