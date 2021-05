Trekker frem tre sektorer før neste ukes avgjørende rapport

Den relativt flate utviklingen i globale aksjemarkeder fra de siste ukene fortsatte i stor grad denne uka. Sykliske sektorer som energi, finans og råvarer har prestert sterkt, mens de mer defensive sektorene er taperne. IT- sektoren henger også etter det samlede markedet, stikk i strid med utviklingen fra i fjor.

«Noe av svakheten til IT kan forklares med den kraftige økningen i lange renter i første kvartal. Spesielt da realrenten begynte å stige led IT/tech. Siden midten av mars har imidlertid realrenten falt tilbake. Halve oppgangen fra første kvartal er nå reversert», skriver sjeføkonom Erik Bruce og seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i ukerapporten.

Nordea-duoen påpeker at IT-sektoren ikke har klart å prestere de to siste månedene, til tross for at realrenten har falt tilbake. Samtidig handles IT fremdeles på en verdsettelse godt over det øvrige markedet.

«En del av forklaringen på den svake utviklingen er trolig at investorene trekker den høye verdsettelsen i tvil i en verden der inflasjon, og potensielt høyere renter, er den store risikoen», skriver Bruce og Bernhardsen.

Sykliske sektorer

Samtidig som interessen for IT og teknologi har dabbet av, så har appetitten vært stor for mer sykliske sektorer i den første gjeninnhentingsfasen etter nedturen for et drøyt år siden. Den appetitten har også Nordea-duoen.

«Inntil videre har vi et nøytralt syn på IT, men vi liker sykliske sektorer som finans, industri og råvarer», står det i rapporten.

På makrofronten var det ikke de helt store nøkkeltallene denne uka, men som en oppvarming foran neste ukes helt avgjørende amerikanske arbeidsmarkedsrapport lovet de ukentlige ledighetstallene godt.

«Arbeidsmarkedsrapporten er ventet å vise 600- tusen nye jobber i mai, godt over de svake 266- tusen i april. Et tall godt over konsensus vil bli tolket som at vi er raskere på vei mot Feds mål om full sysselsetting og fyre opp under forventningene om at Fed snart vil legge fram en plan for nedtrappingen av kjøpene av verdipapir («tapering»)», ifølge Bruce og Bernhardsen.