Mistet Fredriksens tillit

Mandag kom nyheten om at Glen Ole Rødland gir seg som styreleder for Fredriksen-selskapene Seadrill og Axactor med umiddelbar effekt.

Det var først ikke kjent hvorfor Rødland har valgt å trekke seg, men i en epost til Finansavisen sier han at han fikk beskjed fredag om at han ikke lenger hadde tilliten til Hemen Holding, investeringsselskapet til John Fredriksen. Han valgte derfor å trekke seg fra stillingen som styreleder i de to Fredriksen-kontrollerte selskapene.

Rødland har vært styreleder i Seadrill siden november 2019, og det er ikke kjent hvem som skal ta over. I Axactor dermot skal styremedlem Merete Haugli ta over lederrollen i styret.