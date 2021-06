USA strammer inn på kryptoregulering

Amerikanske myndigheter fokuserer på en stadig strengere regulering av kryptomarkedet, skriver Financial Times mandag.

Satsingen skal blant annet gjøre det tryggere for sparere og investorer å eie kryptovaluta, opplyses det. Inngrepet bryter med ståstedet til den tidligere presidenten Donald Trump, som til en viss grad var for en mer åpen handel med kryptovaluta.

Financial Times viser til et intervju med Michael Hsu, som denne måneden tiltredte stillingen som valutakontrollør, der det kom frem at han håpet amerikanske myndigheter ville samarbeide om å sette en «regulatorisk omkrets» for kryptovalutaene.

«Det kommer egentlig ned til koordinering på tvers av byråene,» sa Hsu, som leder et byrå i det amerikanske finansdepartementet som fører tilsyn med nasjonale banker.

«Selv i diskusjonene med noen av mine kolleger er det blitt fremmet interesse for å koordinere mye mer av disse tingene,» skal han ha uttalt til avisen.

Kryptovaluta har de siste ukene vært svært volatilt, der prisen på verdens største kryptovaluta bitcoin falt fra 60.000 dollar til under 30.000 på få dager. Nedgangen har kommet som følge av Twitter-meldinger fra Elon Musk, en påminnelse fra Kinas myndigheter om at kryptoutvinning er forbudt, samt meldinger om at USA vil stramme inn på kryptovaluta.

Holdt møter

Ifølge Financial Times har det første tegnet på en økt innsats i reguleringen kommet denne måneden, der det første møtet mellom byråene er avholdt, som involverte myndigheter fra de tre ledende føderale bankregulatorene - Hsus kontor for valutaovervåking, sentralbanen Federal Reserve og Federal Deposit Insurance Corporation.

Hsu uttalte at teamets mål ikke var å sette nye lover, men å «legge frem noen ideer for byråene å vurdere».

Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission har også diskutert hvordan man kan beskytte investorer i kryptomarkedet.