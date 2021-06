Kahoot-feber – og en trygg havn

Mai-statistikk fra Nordnet viser at private investorer omsatte aksjer for 31,8 milliarder kroner hos nettmegleren i løpet av måneden. Netto ble det solgt aksjer for 182 millioner kroner.

På salgstoppen endte Aker BP, med et nettosalg på 128,5 millioner kroner. Investeringsøkonom Mads Johannesen antar dette er gevinstsikring i kjølvannet av at aksjen har steget 40 prosent de siste 12 månedene. I tillegg ligger Brent-oljen over 65 dollar fatet.

Nest mest solgt var Kitron, med et nettosalg på 125 millioner kroner.

– Kitron er et lite selskap som de siste årene virkelig har fått sin renessanse. Etter flere år med dårlig drift og tap, har selskapet med ny ledelse virkelig snudd driften til noe positivt. De klarer hele tiden å fornye seg, og man ser per i dag at ordreboken er på vei oppover. Nå gjenstår det å se om marginene følger på, sier Johannesen.

Oppsving for Kahoot

Den mest kjøpte aksjen i mai ble Kahoot, med et nettokjøp på 161 millioner kroner. Etter å ha slitt i motvind i starten på året, med stigende lange renter, noe dårligere vekstanslag og en noe uheldig emisjonsprosess, hadde aksjen en positiv kursutvikling i slutten av mai.

Selskapet økte i løpet av måneden sin tilstedeværelse i USA med oppkjøpet av Clever, og hentet i denne forbindelse 1,7 milliarder kroner.

– Kahoot har flere ganger hintet om at selskapet søker en Nasdaq-notering i løpet av 2021. Jeg tror flere av våre kunder ønsker å være eksponert mot selskapet om dette skjer, er Johannesens forklaring på Nordnet-kundenes posisjonering i aksjen.

Telenor – en trygg havn

Høyt på kjøpslisten finner vi Telenor og sykliske aksjer som BW Energy, Panoro Energy og Austevoll Seafood.

– Telenor er av mange ansett som et traust selskap. Det positive er at selskapet pr. i dag tjener gode penger på økt bruk av data og hjemmekontor. De betaler også gode utbytter, og har vært flinke på å kutte kostnader de siste årene. I perioder der børsen svinger mye anses Telenor som en trygg havn, sier investeringsøkonomen.

Den soleklart mest omsatte aksjen blant Nordnet-kundene i mai var svenske Evolution Gaming på 6,4 milliarder kroner. Nærmest fulgte Nel på knappe 1,9 milliarder kroner.