Finansavisen har blant annet disse sakene onsdag 2. juni

Ketil Sandhaug er aksjemegleren som hoppet av og kjøpte et lite selskap fra Bravida. Investeringen har kastet voldsomt av seg.

I fjor haglet det inn 143 millioner kroner i overskudd for selskapet Geomatikk.

Da ble også 65 prosent av aksjene solgt til private equity-selskapet HG Capital for én milliard kroner. Sandhaug har innkassert 750 millioner kroner, mens partneren Knut Bratsberg har innkassert 250 millioner.

---

Thomas Dowling Næss har tatt over fornybardekningen i SpareBank 1 Markets. Han har lagt seg på en helt annen linje enn forgjengeren Jonas Meyer.

Mens Meyer opererte med skyhøye verdsettelser av hydrogenselskapene på Oslo Børs, oppfordrer Næss kundene til å selge Nel-aksjen.

Han mener verdsettelsen er vanskelig å forsvare, og sabler kursmålet fra forgjengerens 20 kroner til 8 kroner og 50 øre.

---

Toppgolf har gått med overskudd på driften for første gang siden etableringen i 2010.

Golf er rett og slett blitt veldig populært igjen, sier styreleder Nils Røang, ved det som er landets største helårs treningssenter for golf.

Inntektene ble økt med over 8 millioner til 22,4 millioner kroner. Driftsoverskuddet ble på over 2,5 millioner kroner, etter mange år med minusresultater.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om det norske markedet for flyreiser.

Vi har i lang tid advart mot et kommende blodbad i det norske flymarkedet, og at Wizz Air trekker seg ut er en bekreftelse på at dette ikke blir lett for noen.

Fire norske flyselskaper på det norske innenlandsmarkedet blir for mye. Bra for de reisende, men ikke så bra for aksjonærene. Blodbadet kommer, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro:

Norge: BNP 1. kv., kl. 08.00

Norge: Renter i banker og kredittforetak, kl. 08.00

Australia: BNP 1. kv., kl. 03.30

Tyskland: VDMA maskinordrer april, kl. 10.00

ØMU: PPI april, kl. 11.00

Annet:

Höegh LNG: Investormøte ifm. tap issue

Nordhealth: Presentasjon ifm. Euronext Growth-notering, kl. 11.00

Agilyx: Selskapspresentasjon, webcast, kl. 13.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Golden Ocean Group

Utenlandske:

Wizz Air