Mot marginal nedtur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG faller Oslo Børs marginale 0,04 prosent, i 07.00-tiden tirsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,9 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,7 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,5 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,1 prosent, Sensex i India er ned 0,6 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,9 prosent etter overraskende BNP-vekst i første kvartal. Straits Times i Singapore er ned 0,9 prosent.

Oljeprisen

Brentoljen koster i skrivende stund 70,42 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent, mens WTI-oljen faller 0,2 prosent til 67,85 dollar pr. fat.

Det internasjonale energibyrået IEA oppjusterer nå sine estimater for etterspørsel.

– Det kan godt tenkes at etterspørselen om et år eller så er tilbake til nivået som var før krisen, sier administrerende direktør Fatih Birol i IEA til Bloomberg.

Birol peker på den sterke økonomiske gjenreisingen i USA, Kina og Europa som årsaken til at IEA går tilbake på sine antakelser.

Wall Street

Det endte med små utslag på Wall Street tirsdag.

Nasdaq -indeksen endte ned 0,23 prosent.

-indeksen endte ned 0,23 prosent. Dow Jones steg 0,14 prosent.

steg 0,14 prosent. S&P 500 endte marginalt ned 0,05 prosent.

Fed-sjef i St. Louis, James Bullard, har i et intervju med Financial Times sagt at arbeidsmarkedet i USA er strammere enn det virker.

Til tross for at antallet sysselsatte enda er åtte millioner færre enn før pandemien ligger andre indikatorer betydelig nærmere normale nivåer, sa han. Han sa også at sentralbanken er nære å innlede en diskusjon om reduserte verdipapirkjøp.

Oslo Børs

Oslo Børs endte dagen opp 1,47 prosent til 1.122,89 poeng.