Cashet inn etter superavkastning

Mai-statistikk viser at Nordnets privatkunder nettosolgte fond for 69 millioner kroner i løpet av måneden. Etter å ha hamstret aksjefond hver måned siden bunnen i april i fjor, nettosolgte kundene for nærmere bestemt 76 millioner kroner nå i mai.

Rente- og kombinasjonsfond ble nettokjøpt for henholdsvis 5 og 2 millioner kroner. Tallene inkluderer vel å merke ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet.

Tar gevinst i fornybar og teknologi

Salgslisten av aksjefond toppes av fornybar- og teknologifondene som dominerte i toppen av avkastningsoversiktene i fjor. Handelsbanken Bærekraftig Energi la seg helt øverst, men også Storebrand Fornybar Energi er å finne blant de fem mest solgte fondene i mai.

Begge de nevnte fondene noterte seg for over 100 prosent avkastning i løpet av fjoråret.

– De tre siste månedene har dette imidlertid snudd, dels som følge av at økte langrenter har gitt vekstorienterte fond en smell. Så langt i år har de fleste fornybar- og teknologifond gitt negativ avkastning, mens verdensindeksen er opp rundt 8 prosent. Dermed har utålmodige fondskunder solgt fondene som de tjente godt på i fjor, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i en kommentar.

Globale indeksfond – et fundament

Listen over de ti mest kjøpte fondene i mai består av hele fem indeksfond, med Nordnets eget norske indeksfond aller øverst. Tre av de øvrige er globale indeksfond.

– Et globalt indeksfond inneholder knappe 1.600 ulike selskaper fra 23 land. De største er Apple, Microsoft, Amazon, Facebook og Google. Dette fem er vekstaksjer, men lenger ned på listen finner du en rekke verdiaksjer, som JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway og Exxon Mobil. Et globalt indeksfond er faktisk en god blanding mellom verdi og vekst, og vil være et godt langsiktig valg uansett rentenivå, forklarer spareøkonomen.

Sættem anbefaler globale aksjeindeksfond som fundament i en langsiktig portefølje, der man heller kan spe på med bransjefond eller andre spenstige fond for å prøve å slå verdensindeksen med de aktive valgene.