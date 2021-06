Finanstilsynet: Renteoppgang og økte risikopremier kan ramme norsk økonomi hardt

– Høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for norsk økonomi. Prisveksten i det norske boligmarkedet har vært høy under pandemien, og veksten i utlån til husholdninger har tiltatt. Husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene, og andelen husholdninger med høy gjeldsgrad har økt de siste årene. Mange husholdninger er sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon, sier Morten Baltzersen.

Stresstest

Finanstilsynets stresstest for 2021 viser at mange banker kan bli hardt rammet ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. I stresscenarioet forutsettes at globale kapasitetsproblemer på tilbudssiden og oppdemmet etterspørsel som følge av nedstengningstiltakene, fører til økt inflasjon og høyere styringsrenter internasjonalt. Dette medfører økt inflasjon og rente også i Norge. Pengemarkedsrenter og risikopremier stiger, og verdipapir- og eiendomspriser faller kraftig. Prisstigningen forblir høy, og rentenivået avtar først mot slutten av framskrivingsperioden. Dette fører til kraftig nedgang i den økonomiske aktiviteten og betydelige utlånstap.

– Finanstilsynets stresstest viser viktigheten av at bankene oppretteholder soliditeten som er bygget opp de siste årene, sier Baltzersen.

Unge i aksjemarkedet

I rapporten omtales også husholdningenes eksponering mot aksjemarkedet og Finanstilsynet viser til at det både i Norge og internasjonalt er et stigende antall husholdninger som investerer direkte i aksjemarkedene. Økningen er særlig sterk blant de yngre. Som et resultat av økte aksjeinvesteringer, pensjonssparing og tegning i aksjefond er norske husholdningers aksjeeksponering doblet siden 2015.

– Det siste året har en vesentlig andel av noteringene i det norske markedet vært gjennomført av relativt nyetablerte foretak. Slike noteringer kan bidra til å øke disse foretakenes tilgang på risikokapital, men det er betydelig risiko forbundet med investeringer i nystartede selskaper. Tilretteleggere, handelsplass og andre profesjonelle aktører bærer derfor et stort ansvar for å sikre at relevant risiko er formidlet til mulige investorer. Investorbeskyttelsen er særlig viktig for forbrukere, som ikke har de samme forutsetninger for å vurdere investeringsrisikoen som profesjonelle investorer, sier Baltzersen.

Kan føre til kraftig prisfall

Finanstilsynet peker også i rapporten på at prisene på aksjer og obligasjoner i norske og internasjonale finansmarkeder steg raskt etter markedsuroen og det kraftige prisfallet i mars 2020. Aksjeprisene har i 2021 nådd nye toppnoteringer i mange land.

«Risikopremiene på bank- og foretaksobligasjoner er nå i mange tilfeller lavere enn før pandemien, og verdsettingen er høy i flere markeder. Utviklingen må ses i lys av omfattende finans- og pengepolitiske stimulanser i mange land, herunder sentralbankers obligasjonskjøp», skriver tilsynet.

– Den siste tiden har prisene på viktige råvarer økt kraftig. Det rapporteres om økende mangel på innsatsfaktorer, og fraktkostnader har steget. Kapasitetsskranker i viktige markeder og økt inflasjon kan gjøre det nødvendig å stramme inn den økonomiske politikken raskere enn ventet. Risikopremier kan også øke fra dagens svært lave nivå og føre til kraftig prisfall på aksjer, obligasjoner og fast eiendom, sier Baltzersen.