Kina deler ut kryptovaluta verdt flere titalls millioner

Kina vil dele ut 40 millioner kinesiske renminbi (yuan) – 52,1 millioner kroner – i digital yuan (E-CNY) til innbyggerne i Beijing.

Verdiene vil deles ut gjennom et lotteri. Innbyggerne kan bruke to bankapper for å bli med på trekningen, ifølge Beijing Local Financial Supervision and Administration Bureau.

Hvert vinnerlodd er verdt 200 yuan – 261 kroner – som kan brukes hos bestemte butikker. Fristen for å delta er midnatt 7. juni.

Kina har jobbet med den digitale valutaen helt siden 2014, men har fremdeles til gode å lansere den nasjonalt.

E-CNY er digital, men det er også så langt likhetene til bitcoin og annen kryptovaluta går. Den digitale valutaen er en faktisk valuta, skal brukes til handel og er satt i omløp av Kinas folkebank.

Bitcoin er på sin side desentralisert – det er ingen kontrollerende innehaver som utsteder den eller har makt over hvor mye som utstedes.

Kina er en aktiv motstander av bitcoin og annen kryptovaluta og har vært delaktig i å sende bitcoinkursen på et kraftig fall over en måneds tid for få uker siden.