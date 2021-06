Elon Musks enorme innflytelse på Twitter har vist seg nok en gang, denne gangen for publiseringsselskapet bak barnesangen «Baby Shark».

Selskapet Samsung Publishing steg kraftig på den koreanske børsen etter at Musk svarte på en Twitter-post der han argumenterte for at barnesangen «Baby Shark» er det beste «memet», eller internett-morsomheten.

Samsung Publishing, som eier store deler av produsenten av barnesangen, steg nesten umiddelbart ti prosent, før den roet seg noe til en oppgang på 6,3 prosent, skriver CNBC.

Samsung Publishing har for øvrig ingen tilknytning til det gigantiske Samsung-konsernet.

Twitter-posten Musk svarer på er et klipp publisert av South Park studios som viser internettkjendiser som krangler om hvem som ble størst på internett.

«Baby Shark knuser alle! Flere visninger enn det finnes mennesker,» skriver Musk i et svar, og det var nok til å sende aksjekursen på selskapet som står bak sangen opp 10 prosent.

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

Innflytelsesrik

Det er slett ikke første gang Musks Twitter-posting fører til markedssvingninger, som da han postet en Twitter-melding om appen Signal – som førte til at Signal Advance-aksjen tidoblet seg.

Biotech-selskapet Signal Advance har for øvrig ingenting med appen å gjøre, og kursen steg rett og slett på en misforståelse.

Kryptomarkedet har også fulgt Musk sine meldinger tett, spesielt det siste året.

For eksempel var det Musk som brakte frem «memecoinen» dogecoin fra glemmeboka via en rekke poster på Twitter som hintet eller refererte til den useriøse kryptovalutaen. Resultatet ble at valutaen steg til himmels fra om lag 0,06 dollar til i overkant av 0,7, en ekstrem vekst som senere har roet seg noe.

Under det siste bitcoin-krakket postet Musk en melding som gjorde at fallet tiltok kraftig, da han hintet til at Tesla ville skille seg fra kryptovalutaen.