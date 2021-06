Reddit-rakett til himmels

Etter flere dager med prisstigning for Meme-aksjen AMC Entertainment, giret den om på onsdag. På et tidspunkt lå prisstigningen på aksjen på over 100 prosent. Det har ført til flere handelsstopp, melder Marketwatch.

Aksjen har nå steget med rett i underkant av 500 prosent siden 21. mai. Dagens handelsvolumet lå på 707,5 millioner aksjer. Snittet over de siste 30 dagene har ligget på 142,1 millioner aksjen.

Det gjør AMC til den mest handlede aksjen på tvers av de ledende amerikanske børsene.

Det skal skje noe dramatisk i løpet av siste del av børsdagen dersom AMC ikke skal sette ny prisrekord ved stenging.

Gir aksjeeierne popcorn

Tidligere onsdag la AMC-konsernsjef Adam Aron ut selskapets nye belønningsprogram på Twitter. I første rekke innebærer dette at aksjeeierne får med seg gratis popcorn inn i kinosalen.

På AMCStock på Reddit er det følgelig feststemning. På en diskusjonstråd kommer det frem at noen ikke ønsker å ta penger fra AMC ved å ta i mot tilbudet om gratis popcorn. En som går under brukernavnet Rickblood23 kom med en løsning:

«Ta i mot det gratis popcornet og kjøp kyllingvinger i tillegg.»

Godt går det også med andre Meme-aksjer. I løpet av dagen har GameStops aksjekurs økt med over 11 prosent til 278 dollar aksjen. I skrivende stund er Blackberry opp 28 prosent til 14,82 dollar aksjen.