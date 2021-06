Ny meme-aksje til himmels

Selskapet Clover Health Insurance er det siste i rekken som Reddit-brukere forsøker å short-skvise – det går rimelig bra. Prisen på helseforetakets aksje har denne uken sett en kraftig vekst. Mandag stengte aksjen opp 32 prosent. Tirsdag er den opp over 85 prosent.

Aksjen omsettes i skrivende stund for over 23 dollar. Til sammenligning lå aksjeprisen på 7,64 dollar ved slutten av mai. Selskapet ble børsnotert så nylig som 8. januar, melder WSJ.

Selskapet har gjort 112,78 millioner aksjer tilgjengelig for offentligheten. Av disse er 40,46 millioner del av short-handler. Det betyr at 36 prosent av selskapets aksjer er del av short-handler – det er mat for Reddit-hæren.

Siden børsnoteringen har snittvolumet på daglig omsetning av aksjen ligget på 24 millioner. Mandag lå volumet på over 125 millioner. Klokken halv 9 tirsdag kveld lå dagens handelsvolum på over 540 millioner aksjer.

En kjøpsopsjon med en strike price – prisen en eier av kjøpsopsjonen kan kreve å kjøpe aksjen for – på 22 dollar og utløpsdato 18. juni er tirsdag blant de mest handlede opsjonene. Det er typisk at selgere av slike opsjoner hedger posisjonen sin ved å også kjøpe selve aksjen. Det kan bidra til å presse prisen enda høyere opp.