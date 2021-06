– Høye, mørke menn skrek til meg: Hvor flink er du?

– Jeg skulle studere medisin, bli lege på geriatrisk avdeling og ta vare på pappa når han ble gammel, humrer Kristine Lund.

Hun begynte på medisin, hoppet av til fordel for NTNU, ble en kløpper på avansert matematikk, flyttet til London for å jobbe med shipping og finans og under finanskrisen tørket kapitalmarkedet inn. Da gikk karrieren videre til Oljefondet hvor Lund jobbet i den mystiske avdelingen som jobber med unoterte aksjer.

For tre år siden hoppet hun av og ville trade mer på egenhånd. Skjønt, slik ble det ikke. Hun startet it-konsulentselskapet Boitano som nå har 40 ansatte og 80 millioner kroner i omsetning.

– Alt overskuddet investerer vi i andre tech-startups. Nå har vi 12 porteføljeselskaper, sier Lund.

Boitano blir omtalt som et slags hippikollektiv i grenselandet mellom ventureinvesteringer og teknologi hvor alle har like eierandeler og skal treffe felles beslutninger. – Et morsomt, sosialt eksperiment, sier Lund som er investert i noterte, unoterte, krypto og e-sport.

I denne episoden av Veien hit forteller hun om en spennende reise i en mannsdominert verden med både opp- og nedturer. For eksempel da høye, mørke menn skrek til henne: Hvor flink er du?

