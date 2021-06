– Bitcoin står i 250.000 dollar i 2022

Milliardær og venturekapitalist Tim Draper holder fast ved sin spådom om at bitcoin innen 2023 kommer til å stå i 250.000 dollar, tilsvarende rett i underkant av 2,1 millioner kroner med dagens kurs.

– Enten kommer jeg til å ha veldig rett, eller veldig feil. Men jeg er ganske sikker på at det er i den retningen det går, sier Draper til CNBC.

Draper kom med den optimistiske påstanden første gang i 2018, nå gjentar han den til tross for en volatil vår for både bitcoin og andre kryptovalutaer.

I 2018 sto bitcoin, ifølge coinbase, i 8.000 dollar. Tirsdag står den rett i overkant av 40.000 dollar. I april var derimot bitcoin i all-time high på 64.829 dollar.

Draper sier han tror bitcoin vil stå i sentrum for all finansiell aktivitet de neste 20-30 årene. Han tror bruken blant folk flest vil øke kraftig om kun kort tid.

– Gi det halvannet år så vil alle forhandlere være på Opennode (en betalingstjeneste for bitcon), og da vil alle akseptere det som betalingsmiddel, mener Draper.

Utover økt bruk peker Draper på at bitcoin er et knapt gode, hvor bare 21 millioner kan utvinnes, og at det i dag allerede er 18 millioner bitcoin i omløp.

Hvor mye bitcoin Draper selv sitter på i dag er ikke kjent, han vil heller ikke opplyse om han sitter på andre kryptovalutaer. Formuen har milliardæren bygget på blant annet å ha vært tidlig inne i selskaper som Twitter, Tesla, SpaceX og Skype.

Draper har tidligere truffet med sine bitcoin-spådommer. Tilbake i 2014, da bitcoin sto i 5.000 dollar mente han 10.000 dollar ville passeres innen tre år. Akkurat i tide, i desember 2017, var kryptovalutaen helt oppe i 18.900 dollar, før den på nyåret igjen sank under 10.000 dollar.