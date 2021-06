Dette vil påvirke Oslo Børs

Det går mot oppgang på 0,11 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge førhandelen til IG Trading.

Olje

Oljeprisen er opp onsdag morgen og et fat brent-olje står i 74,60 dollar, opp 0,58 prosent. WTI-oljen er opp 0,29 prosent til 72,67 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 73,68 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen fortsetter dermed oppover og har steget over 44 prosent så langt i år.

Oppgangen kan i stor grad tilskrives høyere etterspørsel og mindre olje på lager. Ferske tall fra USA viser at råoljelagrene falt med 8,5 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,42 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,16 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,77 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 0,22 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,59 prosent, Sensex i India svekkes 0,34 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,05 prosent. Straits Times i Singapore stiger er ned 0,70 prosent.

Wall Street

På makrofronten kommer den amerikanske sentralbanken, FED, med rentebeskjed klokken 20.00 norsk tid, etterfulgt av et pressetreff med sentralbanksjef Jerome Powell klokken 20.30. I tillegg tikker det inn oljelagertall.

Tirsdag falt alle de tre nøkkelindeksene etter rekordnoteringer mandag.

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,2 prosent til 4.246,8 poeng.

Industritunge Dow Jones falt 0,3 prosent til 34.299,8 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte ned 0,7 prosent til 14.072,9 poeng.

Det kom inn flere viktige makrotall fra USA tirsdag, som blant annet viste at detalhandelomsetningen falt med 1,3 prosent i mai, mot ventet 0,8 prosent. Produsentprisene (PPI) i mai leverte derimot bedre enn ventet og steg 0,8 prosent, mot en ventet økning på 0,6 prosent.

Oslo Børs

Av selskapspesifikke hendelser holder Circa Group generalforsamling onsdag.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,87 prosent til 1.128,03 poeng tirsdag.

Tirsdag morgen meldte Øystein Stray Spetalens Saga Pure at det hadde solgt 1,3 millioner aksjer i Bergen Carbon Solutions for 63 millioner kroner, som sendte aksjen ned 15,0 prosent.

Det ble også en tung dag for børsens mest omsatte aksje, Equinor , som falt 2,5 prosent. Selskapet meldte tirsdag at de nå satser på en raskere omstilling, og at investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger innen 2030 vil utgjøre halvparten av de årlige bruttoinvesteringene.