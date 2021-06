– Alle bør eie aksjer, sier Roger Berntsen i Finansavisens Aksjeskole med Alex Rosén.

Hensikten er å få ta del i verdiskapingen i samfunnet som skjer i et rasende tempo.

Men der profesjonelle investorer har kunnet følge børskursene i sanntid har hobbyinvestorer hatt 15 minutters forsinkelse på sine kurser. Inntil nå.

For Finansavisen har nå lansert børskurser i sanntid i børstjenesten. Og der du er vant til at profesjonelle investorer får alle fordelene er det nå hobbyinvestorene som får fordelene. Tjenesten koster 699 kroner for proffene, men så lenge du er hobbyinvestor kan du bruke tjenesten gratis.

Live-kurser og portefølje

– At pandemiåret har gitt Oslo Børs en boost i nye aksjeeiere ser vi tydelig på trafikktallene på Finansavisen.no. Vi fortsetter utviklingen av nettsiden, og har nå oppgradert børssidene med sanntidsdata til alle, sier leder for leserutvikling i Finansavisen, Ole Christian Rønning.

– I tillegg får man mulighet til å ha egen porteføljeoversikt. Dette er inkludert til alle abonnenter men er nå også gratis for alle andre. Det er et helproft verktøy for både ferske og erfarne aksjeinvestorer.

– Abonnenter logger seg inn på vanlig måte, mens andre lesere oppretter seg enkelt en profil, og får tilgang til gratis sanntidsdata som en innlogget leser, sier Rønning.

ALT PÅ ETT SKJERMBILDE: Finansavisens børstjeneste med livekurser og TDN-nyheter er gratis på Finansavisen.no. Foto: Finansavisen

Alt på én skjerm

Vi har mange lesere som er innom oss mange ganger i løpet av dagen. For noen uker siden la vi ut lister over vinnere og tapere direkte på forsiden. Her ser du med én gang hvilke aksjer som går bra eller dårlig.

Børstjenesten på Finansavisen har til hensikt å vise all nødvendig informasjon i ett bilde. Der har man aksjekursoversikt, de viktigste børsindeksene, råvarer og valuta, Finansavisens nyheter, børsmeldingene, vinnere og tapere samt aksjer som utmerker seg med unormalt høy omsetning.

Men nytt er også at nyhetsbyrået TDN Finans er inkludert i børstjenesten på samme måte som Finansavisens-nyhetene og børsmeldingene.

Børstjenesten finner du på bors.finansavisen.no