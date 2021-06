Mot nedtur fra start i Oslo etter Feds rentemelding

Det går mot fall på 0,34 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge førhandelen til IG Trading. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, -0,1] prosent.

Olje

Brentoljen stiger 0,2 prosent til 73,98 dollar pr. fat torsdag, og WTI-oljen stiger likedan 0,2 prosent til 71,79 dollar pr. fat.

Til sammenligning kostet et fat brentolje 74,28 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag.

Oljeprisene har imidlertid blitt presset noe ned etter press fra en sterkere dollar. Lagertall fra USA dempet imidlertid fallet.

– Fed var ventet å være defensive, men sendte en klar beskjed om at de er klare til å snakke om innskrenking av støttekjøp. Det betyr at dollaren blir sterkere, hvilket kan bety motvind for alle råvarer, sier Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, i et notat.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,1 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,6 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,2 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,3 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,4 prosent, Sensex i India svekkes 0,3 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,2 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,3 prosent.

Wall Street

Den amerikanske sentralbanken kom onsdag med en ny rentebeslutning. Som ventet holdt den fast ved målet om en styringsrente mellom 0 til 0,25 prosent. Den store nyheten var imidlertid at Fed økte inflasjonsforventningen til 3,4 prosent – et helt prosentpoeng over forventningen i mars.

Den signaliserte også at en renteheving kan komme tidligere enn ventet. Nå ventes det to økninger i 2023. Det er en kraftig endring i forhold til den tidligere linjen om at en renteheving tidligst ville skje i 2024. Det forventet ikke markedene og responderte med blodrøde tall.

Blant de ledende indeksene gav det minst utslag på teknologiindeksen Nasdaq som sank med 0,24 prosent til 14.039. Den brede S&P 500-indeksen gikk ned med 0,54 prosent til 4.223. Vix-indeksen, som måler forventet volatilitet på S&P 500-indeksen de neste 30 dagene steg med 6,17 prosent til 18,07. Det er et tydelig signal på at det er økt risiko i markedene.

Størst nedgang hadde industriindeksen Dow Jones som i løpet av børsdagen falt med 0,77 prosent – over 260 poeng – til 34.033.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen gjorde det største hoppet på tre måneder, etter rentebeslutningen. Den klatret 7,4 basispunkter til 1,574 prosent.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.128,60 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,5 milliarder kroner.