Ny sjef i Adolfsen-selskap

Claes Poulsen blir ifølge en melding ny administrerende direktør i Otiga Group, når Hilde Lekven torsdag trer ut av sin stilling som toppsjef, etter fire år i stillingen.

Lekven går over i en ny stilling i Adolfsen-systemet. Poulsen har vært ansatt som finansdirektør i Otiga Group siden 1. november 2014.

– Claes Poulsen kjenner selskapene i gruppen godt og har de beste forutsetningene for å drive gruppen videre. Lederskiftet skjer som et naturlig ledd i videreutviklingen av Otiga Group som et unikt multibrand selskap og en betydelig aktør i det nordiske markedet, uttaler styreleder Fredrik Thafvelin.

Han peker på at selskapet under Hildes ledelse har kommet seg vel gjennom pandemien og levert et solid resultat i første kvartal. Thafvelin forventer en fortsatt positiv utvikling.

50 mill. på tre måneder

Det private investeringsselskapet Hospitality Invest snudde fra underskudd på nesten 150 millioner for ett år siden. Men hotellene bremser stadig.

Adolfsen-selskapet fikk i første kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 204,0 millioner kroner, mot 155,5 millioner i samme periode i fjor.

Inntektene økte fra 2.041,4 til 2.209,7 millioner kroner.

Resultatet før skatt endte på 46,2 millioner, opp fra et tap på 150,1 millioner for ett år siden, blant annet etter en endring på 148 millioner i gruppens valutatap.