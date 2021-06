Norges Bank holder pressekonferanse med presentasjon av rentebeslutning og Pengepolitisk rapport.

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for komiteens rentebeslutning. Deretter vil direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen og direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland presentere analysene i rapporten.