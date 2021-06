Bitcoin i fare for å bli utkonkurrert

Bitcoin har vokst til å bli verdens mest utbredte kryptovaluta, men enkelte svakheter ved teknologien har gjort det mulig for andre å komme opp med alternative løsninger, skriver CNBC.

Utvinning av bitcoin har til nå vært en energikrevende prosess, og har i enkelttilfeller konsumert mer energi enn hele land. Dette er problem som har mottatt sterke reaksjoner, der Elon Musk, adm. direktør i elbilgiganten Tesla, nylig uttalte at de vil stoppe å akseptere bitcoin som betalingsmiddel på grunn av miljømessige årsaker. Senere skrev Musk på Twitter at Tesla vil akseptere bitcoin dersom det kan bekreftes at det er utvinnet gjennom fornybar energi.

Samtidig har verdens nest største kryptovaluta, ethereum, kommet opp med alternative metoder som krever mindre energi.

Anonymitet

Ifølge CNBC identifiserte FBI nylig en bitcoin-lommebok som tilhørte en gruppe hackere. Hovedideen bak bitcoin var at det skulle gi brukerne full anonymitet, noe som har vist seg å være vanskelig dersom kryptovalutaen skal brukes som betalingsmiddel.

Andre kryptovaluta som monero og Zcash jobber med løsninger som skal fikse dette problemet, og gi brukerne mer anonymitet.

I tillegg har bitcoin lenge blitt kritisert for å fungere dårlig som betalingsmiddel. Kryptovaluten opplever store kurssvingninger, og er den siste måneden ned over 13 prosent. Du vil altså kunne oppleve å bruke bitcoin til å kjøpe en kaffe én dag, mens du dagen etter vil kunne kjøpe middag for den samme summen.

Fredag formiddag omsettes bitcoin for 37.880 dollar, ned 3,59 prosent.