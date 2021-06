– Investeringsfenomenet er ikke lenger i spill

Det amerikanske forvaltningsselskapet Ark Invest, med grunnleggeren Cathie Wood i spissen, hadde 50 milliarder dollar, cirka 433 milliarder kroner, under forvaltning ved utgangen av februar. Ark-fondene har levert solid avkastning i flere år, og flere investorer har dermed fulgt forvaltningsselskapets plasseringer med argusøyne.

Nå mener «Mad Money»-programlederen Jim Cramer at innflytelsen Ark Invest har hatt på aksjemarkedet er i ferd med å avta etter et svakt første halvår for fondene.

«Det virker ganske klart at Ark Invest-fenomenet ikke lenger er i spill. Det strømmer ikke ut penger av fondene, men tiden der Cathie Woods kjøper seg stort opp i aksjer ser ut til å være over», sier Cramer i fredagens «Mad Money»-sending.

Han legger til at det var motsatt effekt i fjor, da fondene presterte godt, og flere investorer begynte å legge merke til den sterke utviklingen. Cramer bemerket også at flaggskipet Ark Innovation ETF har begynte å prestere bedre og har økt 2,4 prosent de siste fem dagene, mens S&P 500 er opp 1,9 prosent.

«Hvis fondene fortsetter i den positive trenden kan kanskje Woods få innflytelsen tilbake, men enn så lenge vil "Wood-aksjer" synke og stige på egenhånd», sier Cramer.