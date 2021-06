Nordea-strateger: – Fed greide å skremme markedet

Federal Reserve greide å skremme markedet litt på ukens rentemøte. Ved forrige møte ble det anslått at det ikke skulle gjennomføres noen renteøkning i 2023, mens det nå anslås to økninger, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sin ukentlige rapport.

Videre skriver de at markedet nå må vende seg til mer gradvis informasjon om hvordan Fed vil trappe ned kjøpene av verdipapir, selv om dette fortsatt er et stykke unna.

«At en sterk økonomi betyr at Fed etter hvert kan trekke tilbake den ekstraordinære støtten økonomien trengte under pandemien bør ikke være noen stor bekymring for aksjer. Men en gradvis og forutsigbar prosess vil hindre for mye volatilitet. Det er også Feds mål. Fed husker situasjonen i 2013 da et plutselig og uventet signal om nedtrapping skapte mye støy i markedet. Om Fed lykkes gjenstår å se. Uansett, pengepolitikk kan komme til å spille en relativt stor rolle for markedene i tiden som kommer», skriver Bruce og Bernhardsen.

Bruce og Bernhardsen vedlegger at Fed virker trygg på at deres syn om ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet er midlertidige effekter av pandemien. Samtidig skrives det at det er økende usikkerhet rundt når denne ubalansen vil jevnes ut.

Oljeprisen skyter fart

De to Nordea-strategene mener videre at prispresset på olje vil fortsette.

«OPEC og dets allierte har et godt grep om tilbudet. Selv etter de siste planlagte produksjonsøkningene vil de holde mye olje tilbake. Samtidig vokser etterspørselen kraftig. Ubalansen i oljemarkedene var synlig denne uken med en stor nedgang i amerikanske råoljelager».

Bruce og Bernhardsen trekker også frem at de amerikanske skiferoljeprodusentene har mulighet til å skape balanse i oljemarkedet, men at dette vil kunne ta tid.

«Mens det primære målet innen skifervirksomheten i mange år har vært vekst, ser det nå ut til at fokuset har flyttet seg mot å generere en sunn kontantstrøm og bygge ned gjeld. Derfor har ikke aktiviteten blant skiferprodusenter tatt seg opp i takt med hva man kan vente av det historiske mønsteret. Men med OPECs holdning og dagens priser vil investeringene ta seg opp fremover, men effekten på prisen vil ta tid».