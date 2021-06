«Skrekkåret» preges av husleierabatter

«Trass i at 2020 var et annus horribilis for verden, ble det nok et godt år for Hathon», skriver Halgrim Thon i årsrapporten til Hathon.

Olav Thons nevø har siden han han sluttet som adm. direktør i onkelens eiendomsselskap i 2001 bygget stein på stein i sitt eget eiendomsimperium. Det ga ham i fjor en 180. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste med en formue på 1,9 milliarder kroner.

I løpet av 2020 hadde Hathon driftsinntekter på 78,4 millioner kroner, og et resultat før skatt på 125 millioner kroner. Året før satt selskapet igjen med 205,8 millioner kroner før skatt.

Årsaken til at resultatene er svakere tilskriver Thon pandemien, og at selskapet har lempet på eller redusert husleien for flere leietagere. Disse tiltakene vil få følger også for resultatene i 2021. På tross av dette, og en brems i utleiemarkedet mener Hathon pandemien har hatt en «forholdsvis liten» effekt på selskapet.

Hathon Holding (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 78,4 77,7 Driftsresultat 24,7 −105,5 Resultat før skatt 125,1 205,8 Årsresultat 123 211,4 Familieeid eiendomsselskap med investeringer i Norge, Sverige og Danmark.

Eies av Halgrim Thon og barna Olav Engebret og Jorunn Marie Thon.

Senior, som er nevø av eiendomsmogul Olav Thon, sitter med 67 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

Styrket egenkapital

I løpet av fjoråret ble det gjort investeringer i eiendom for 14 millioner kroner, ned fra 54,5 millioner året før. Eiendomsporteføljens bokførte verdi sank fra 525,3 til 517,8 millioner kroner. Ledighetsgraden lå i 2020 på 9,4 prosent, mot 10,2 prosent året før.

At pandemiåret ble et godt år for Hathon skal skyldes salg av eiendommer i partnerskapene, og at den finansielle porteføljen har utviklet seg positivt. Hathons egenkapital styrket seg fra 557 til 681 millioner kroner.

En vesentlig leietager har på nyåret flyttet ut, og den aktuelle eiendommen skal rehabiliteres og selges. Alt i alt venter Thon at 2021 blir godt, men svakere enn 2020 før finansporteføljen.

Byttet Kahoot med shipping og energi

Aksjeporteføljen har Thon, i likhet med mange andre, utvidet i løpet av det seneste året. Mens selskapet i 2019 kun satt på Hydro og Kahoot, består aksjeporteføljen ved utgangen av 2020 fem aksjer.

Mens Hydro fremdeles er med ser Kahoot-aksjen ut til å være solgt. Inn har istedet 2020 Bulkers, American Shipping Company, Cloudberry Clean Energy og Scandic kommet. Disse fem aksjene hadde ved årsskiftet en bokført verdi på 99,4 millioner kroner, og en samlet urealisert gevinst på 9,5 millioner kroner.