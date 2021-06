Røkke-aksje og Nel spås opp 30 og 70 prosent

Analytikerne i Berenberg har plukket ut seks hydrogenaksjer med tilhørende kjøpsanbefaling. Tallknuserne mener at hydrogensektoren har underprestert så langt i 2021 og at den kan få et løft fra Biden-administrasjonen.

Det amerikanske energidepartementet har blant annet nylig kunngjort planer om å redusere produksjonskostnadene for å utvikle grønt hydrogen med 80 prosent.

Analytikerne understreker at selv om hydrogensektoren er ned rundt 18 prosent så langt i år, med etterslep av biodrivstoff og batterier, så er «nyhetsstrømmen positiv og industrien fortsetter å jobbe for å få ned kostnadene og for å utvide hydrogenøkonomien».

Alle de seks kjøpskandidatene ser «attraktive ut», ifølge Berenberg, og har en potensiell oppside på mer enn 20 prosent.

To norske på listen

Blant de seks kandidatene topper Aker Carbon Capture (ACC) og danske Vestas Wind Systems listen. Berenberg mener at ACC-aksjen er en «attraktiv mulighet» på dagens prisnivå.

Analytikerne påpeker at «et forventet fall på 50 prosent i kostnadene innen 2025, kombinert med raskt økende karbonprising, vil bidra til enorm vekst i karbonfangst og lagring».

Investeringsbanken mener også at Aker Carbon Capture «har et ledene teknologitilbud og er det eneste pur-play-selskapet som er børsnotert, og som har eksponering for det raskt voksende markedet for fangst og lagring», ifølge CNBC.