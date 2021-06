Credit Suisses aksjeanbefalinger

Analytikerne fra investeringsbanken Credit Suisse har laget modeller og plukket ut aksjer de mener har gode muligheter til å opprettholde profitt. Selv ved den pågående globale prisstigningen. Banken har tatt med selskaper fra hele verden i analysen, men har zoomet inn på det kinesiske markedet, melder CNBC.

For tiden vurderer har selskaper i industrier knyttet til gull, batteriproduksjon og programvare størst prismakt - hvor mye et selskaps prisendringer påvirker etterspørselen - i Kina. Minst prismakt har selskaper innen eiendom og industriell produksjon.

I tillegg til å vektlegge faktorer som arbeidskraftkostnader og råvarepriser i analysen, har investeringsbanken plukket ut aksjer ved tre forskjellige metoder:

I første runde har de funnet selskaper som bankens modeller mener vil ha små prissvingninger, til tross for den økte inflasjonen, og et konkurransefortrinn over tid.

Den andre runden fant analytikerne først industrier med fordeler knyttet til prissetting. Deretter har de funnet selskaper med stor prismakt.

I den tredje runden gjorde analytikerne likt som i den andre, men brukte kun selskaper fra det asiatiske markedet som analysegrunnlag.

«Dette finner selskaper som våre analytikere mener har den største prismakten innen sektorer som har sterk eller veldig sterk prismakt», skriver investeringsbanken i sin rapport.

Små prissvingninger

Fra denne runden fremhevet Credit Suisse to selskaper – et fra Kina og et fra Hong-Kong.

Selskapet fra Kina er det Shenzhen-noterte China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – et datterselskap av det statseide konglomeratet China Resources. Selskapet produserer og selger medisiner, blant annet forkjølelsesmedisiner.

Det andre selskapet er Fu Shou Yuan International, fra Honkongbørsen. Selskapet driver begravelsesbyråer og gamlehjem i 45 kinesiske byer. I løpet av Covid-året 2020 hadde selskapet en økning i nettooverskuddet på 3 prosent til 757,3 millioner Yuan – i overkant av 10,1 milliarder kroner.

Prismakt i prissettingsindustrier

I runden hvor selskaper fra hele verden var med i datagrunnlaget, fant Credit Suisses analytikere kun et selskap som fikk en outperform- rating .

Det var det Shenzhen-noterte Tianqi Lithium . Selskapet driver med utvinning og produksjon av litium til bruk i elbilbatterier. I 2018 stod de for 46 prosent av verdens litiumproduksjonen, meldte South China Morning Post.

Tiden etter 2018 har vært litt mer vrien for selskapet. For første kvartal i 2021 rapporterte Tianqi et tap på 247,9 millioner Yuan - rundt 3,3 milliarder kroner. Det var likevel under halvparten av tapet fra første kvartal 2020, på 500,3 millioner Yuan.

Kinesiske prismaktskjemper

I den tredje runden, hvor Credit Suisse kun kjørte modellene på det asiatiske markedet, dukket det blant annet opp to elbilprodusenter, hvor det ene er – eller blir snart – et kjent navn for norske ører.

De NYSE-noterte elbilprodusentene Nio og Xpeng ble i investeringsbankens analyse løftet frem som to gode aksjekandidater.

Begge selskapene opererer i det kinesiske markedet, men Nio avslørte den 6. mai at deres første internasjonale utvidelse blir til det norske markedet. Selskapet ventes å flytte inn i sine kontorer på Karl Johan i løpet av årets tredje kvartal.

I tillegg til elbilprodusentene dukket også YonYou Network Technology opp i investeringsbankens analyse. Selskapet selger programvarer til bedrifter, som bistår med blant annet håndtering av forsyningskjeder og humankapital.