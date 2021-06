Henter ny Infront-topp fra New York

Zlatko Vucetic er ansatt som ny viseadministrerende direktør i Infront, det fremgår av en pressemelding fra selskapet.

Vucetic kommer fra stillingen som adm. direktør i FocusVision, et analyseselskap med base i New York. Tidligere har han jobbet om lag et tiår i Saxo Bank, i ulike stillinger.

– Å bli et privateid selskap åpner nye muligheter for Infront som vi er ivrige etter å utnytte. Zlatko har en sterk bakgrunn, med erfaring som er svært relevant for Infronts fortsatte utvikling. Vi er glade for å ønske Zlatko velkommen til ledergruppen i Infront, kommenterer adm. direktør Krisitan Nesbak i Infront.

Selskapet søkte Oslo Børs om å strykes fredag forrige uke.