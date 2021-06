Den såkalte «meme-aksjen» Gamestop har i løpet av året stått sentralt blant aksjene på Wall Street, etter at enorme mengder småsparere på diverse nettforum som Reddit har barket seg sammen og investert i aksjen.

Det har blitt dyrt for flere hedgefond, som har hatt betydelige short-posisjoner i aksjen, altså at de vedder på kursnedgang.

Ett av disse er White Square Capital, som ifølge Financial Times så et tosifret prosenttap i januar, for det meste på grunn av sin shortposisjon i Gamestop.

Nå stenger fondet ned, og flytter kapitalen tilbake til investorene.

Det skriver Financial Times tirsdag, som viser til et brev til investorene samt ikke-navngitte personer som skal ha tilknytning til fondet.

Skylder ikke på Reddit

Ifølge en ikke-navngitt kilde som FT viser til, skal nedstengningen ikke ha noe med Reddit-bølgen å gjøre, ettersom fondet tjente tilbake tapet etter januar.

Nedstegningen av fondet skal komme som følge av en gjennomgang av fondets markedsmodell.

I brevet til investorene trekker fondsforvalterne frem at to større investorer trakk seg ut av fondet i fjor, til tross for sterke resultater, og at det er en tydelig indikasjon på at flere vil heller ha billigere alternativer.