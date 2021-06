Bitcoin faller som en stein

Den brede pessimismen på kryptomarkedet fortsetter, og én bitcoin er nå verdt under 30.000 dollar for første gang på et halvt år. Dette kommer etter en nedgang på seks prosent i løpet av de siste 24 timene.

Kina-forbud

Kina, som står for 65 prosent av all kryptoutvinning, annonserte på mandag at de vil stenge ned over 90% av alle utvinningsanlegg, skriver CNBC. Denne beslutningen kommer av det svært høye energiforbruket som prosessen krever. Nyheten har ført til bred nedgang for kryptovaluta, der de store valutaene ethereum og litecoin er ned henholdsvis 8 og 15 prosent på tirsdag.