Warren Buffett donerer kjempesum

Milliardæren Warren Buffett, som ofte blir omtalt som «oraklet fra Omaha», har ifølge Forbes live-liste en formue på 105,3 milliarder dollar, tilsvarende 897 milliarder kroner. Han plasserer seg dermed som verdens syvende rikeste, rett bak Google-gründeren Larry Page.

Noe av formuen velger Buffett nå å dele bort til veldedige formål. Aksjer for 4,1 milliarder dollar, cirka 35 milliarder dollar, i Berkshire Hathaway skal deles ut til fem ulike stiftelser, ifølge CNBC.

Milliardæren er fra før en kjent filantrop og har lovet å gi bort 99 prosent av formuen sin til veldedige formål, primært gjennom Bill & Melinda Gates Foundation. Det er stiftelsen til Microsoft-gründeren Bill Gates , og hans tidligere kone, Melinda Gates.

Skal gi bort alt

I 2006 forpliktet Buffett seg til å gi bort alle sine Berkshire Hathaway-aksjer gjennom årlige donasjoner de fem stiftelsene han nå har gitt penger til. Tilbake i 2006 eide Buffett rett i underkant av en halv million Berkshire A-aksjer, mens han i dag eier rett i underkant av en kvart million aksjer.

«I dag er en merkedag for meg. Med bidraget på 4,1 milliarder dollar er jeg halvveis med løftet», sa Buffett i en uttalelse onsdag, ifølge CNBC.

I den samme uttalelsen kunngjorde Buffett også at han trekker seg som tillitsmann i stiftelsen til Bill og Melinda Gates. Han forsikrer at målene hans er 100 prosent de samme som stiftelsen, men at hans fysiske deltakelse ikke er nødvendig for å oppnå målene.

Milliardæren sa også at hans 16ende årlige bidrag til de fem stiftelsene gjennom årene er verdt 41 milliarder dollar. Han er fortsatt Berkshires største aksjonær med en eierandel på rundt 39 prosent av A-aksjene, ifølge FactSet.