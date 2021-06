12 aksjetips fra Bank of America

I en oppdatering fremhever Bank of America 12 små og mellomstore selskaper som meglerhuset mener er attraktivt priset, ifølge CNBC.

Selskapene som Bank of America trekker frem er selskaper med en markedsverdi på minst én milliard dollar. I tillegg har storbanken et kriterium at aksjene må handles for minst 20 millioner dollar per dag.

«Disse representerer aksjene som våre analyseteam vurderer som sine beste ideer for 2021 innenfor deres dekning av små og mellomstore selskaper», sier Bank of Americas aksjestrateg Jill Carey Hall i et notat, ifølge CNBC.

Kursmålene til Bank of America innebærer et gjennomsnittlig oppsidepotensiale på 28 prosent. Meglerhuset har kjøpsanbefaling på samtlige.

Noen av selskapene storbanken trekker frem er motorsykkelprodusenten Harley Davidson, og flyselskapet Alaska Air.