Blackrock, som er verdens største fondsforvalter, har kjøpt 2.693.794 aksjer i quiz - og læringsselskapet Kahoot, opplyser selskapet i en børsmelding fredag ettermiddag. Det gjør at selskapet nå eier over fem prosent av den tilgjengelige aksjekapitalen, og at transaksjoner må flagges på Oslo Børs.

Kjøpet tilsvarer ca. 160 millioner kroner med dagens kurs.

Etter transaksjonen sitter selskapet på en aksjebeholdning på 23.763.111 aksjer.

Fredag ettermiddag ligger Kahoot-kursen på 59,05 kroner pr. aksje, en oppgang på 4,6 prosent i løpet av dagen.