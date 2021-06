–Markedet vil være turbulent

Harvard-professor Lawrence Summers mener at lave renter og høyt forbruk vil kunne føre til en svært høy inflasjon utover året.

–Jeg ville gjettet på at inflasjonen ligger på fem prosent ved slutten av året, skriver Summers til CNBC. Han argumenterer videre for at dette vil kunne føre til stigende obligasjonsrenter utover i 2021.

Han peker spesielt på økonomiske stimuli-pakker som en viktig kilde til stigende inflasjon. Videre vedlegger han at USA vil oppleve et økende prispress i takt med at samfunnet gjenåpner, og at kombinasjonen av dette vil føre til den ekstraordinære høye inflasjonen.

Den amerikanske konsumprisindeksen, som bestemmer inflasjonsnivået, steg i mai med fem prosent. Dette er langt over inflasjonsmålet på to prosent, og samsvarer med det Summers skriver.

Professoren ble også spurt hvordan aksjemarkedet vil reagere på et så høyt inflasjonsnivå. –Markedet vil sannsynligvis være turbulent, ettersom investorer vil reagere på raskt økende inflasjon ved å presse opp obligasjonsrentene, skriver han i en kommentar.