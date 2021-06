Buffetts syv viktigste råd etter pandemien

For å oppnå suksess og komme sterkere ut av en krise må man se på det som en mulighet til å lære av markedsbevegelsene og investere pengene klokt.

Warren Buffett har kommet seg gjennom pandemien ikke bare rikere – formuen hans oversteg 100 milliarder dollar i mars – men også med flere råd og tips til sine medinvestorer.

En gang kom han med det nå kjente sitatet «vis frykt når andre er grådige, og grådighet når andre viser frykt». Her er ytterligere syv råd Buffett har kommet med under pandemien.

1. Invester i indeksfond

Under årsmøtet for Berkshire Hathaway, Warren Buffetts investeringsselskap, forrige måned snakket Buffett opp sin favorittinvestering, som også har vært en vinner under pandemien.

– Jeg anbefaler S&P 500-indeksfond, og det har jeg gjort i lang, lang tid, sier legendeinvestoren, og legger til at 90 prosent av pengene han etterlater sin kone skal plasseres i et S&P 500-fond.

Et indeksfond følger utviklingen til en børsindeks, og målet er dermed ikke å forsøke å slå den.

Oslo Børs har gått nær 80 prosent siden pandemibunnen i mars i fjor. Hadde du satt 100.000 kroner i et indeksfond den gang, ville pengene være verdt 180.000 kroner i dag.

– De som ikke kan noe om aksjer i det hele tatt bør kjøpe indeksfond, sier Buffett.

2. Vær praktisk – selv når markedet går av hengslene

Ja, mange har blitt millionærer fordi de klikket på riktig lenke på Reddit under lockdown-perioden tidligere i år, men Buffett har en helt annen tilnærming.

Han ser på det langsiktige bildet og anbefaler en praktisk tilnærming.

– Å eie en diversifisert gruppe aksjer er mitt foretrukne valg. Men ha dem i en 30-års periode, anbefaler Buffett.

3. Hold deg til din langsiktige plan

Orakelet fra Omaha har holdt seg trofast til sin investeringsstrategi og har ikke gått bort fra at langsiktige investeringer er nøkkelen til en stabil finansiell fremtid.

Under Berkshire-årsmøtet ble han til og med minnet på at han en gang uttalte at «å eie en aksje i evigheten ville være en for kort tidsramme».