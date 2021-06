Når Jeremy Grantham uttaler seg bør man spisse ørene. Den erfarne investoren og sjefstrategen har forutsagt tre bobler i sin karriere.

Tilbake i 2000 sa han at han syntes aksjer var voldsomt overpriset. Året etter kom dotcom-boblen og tech-aksjer krasjet. I 2007 var historien den samme og året etter startet finanskrisen.

– Meme-investering – idéen om at noe er verdt å investere i, eller snarere gamble på, helt enkelt fordi det er morsomt – har blitt noe vanlig. Det er en fornektelsens parodi på faktisk investering. Dette er den største fantasireisen noensinne i amerikansk historie, sier Grantham i et intervju med Bloomberg.

Useriøse investeringer

Sjefstrategen omtaler aksjer som GameStop, AMC Entertainment og BlackBerry, for å nevne noen.

Han snakker også om dogecoin, som er «verdt milliarder av dollar, men som ikke engang prøver å fremstå som en seriøs investering».

– Dogecoin ble laget som en vits for å gjøre narr av at kryptovaluta var verdiløst, og nå har den ikke bare tatt av, men fått ytterligere parodi-kryptovalutaer laget, sier Grantham og sikter til Shiba Inu coin – hunderasen som er avbildet på dogecoin.

AMC er opp over 2.500 prosent hittil i år, GameStop er opp over 1.000 prosent og dogecoin over 5.000 prosent – tross et voldsomt fall i kryptomarkedet i mai.

Sammenligner du det med indeksene på Wall Street er Dow Jones opp 12 prosent, S&P 500 opp 13 prosent og Nasdaq opp 12 prosent.

Bobler brygger

Grantham ser på de sosiale medier-drevne investeringene som bekymringsverdig, som et tegn på bobler som brygger i markedene og som til slutt må takles.

Hans bearish syn på markedet har imidlertid ikke truffet blink ennå. Børser og enkeltaksjer verden over går stadig mot nye rekorder.

Å time markedet er noe av det vanskeligste man kan gjøre som investor, og det er umulig å vite akkurat når det vil skje. Men Grantham peker på tegn.

– Dataene, som i dag, er alltid klare. Men de er ukommersielle og upassende for investeringsindustrien. Ofte er de også psykologisk umulig å se for mange individer, sier Grantham.