Ukens viktigste nøkkeltall

Handelsbanken legger i en morgenrapport mandag frem den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for juni som spesielt viktig. Rapporten publiseres på fredag.

Den amerikanske jobbveksten har skuffet gjennom de to siste månedene, og var i mai opp 559 tusen personer, mot konsensus på 674 tusen personer. Det er forventet en vekst på 700 tusen personer i juni, noe som ikke er spesielt høyt med tanke på det lave sysselsettingsnivået som følge av pandemien. Utviklingen illustrerer at det er en god del friksjoner under denne fasen av gjenåpningen, som gjør at bedriftene ikke får tak i den arbeidskraften de ønsker.





Ny rentebeskjed

På torsdag vil riksbanken legge frem en ny rentebeskjed. Vekstoppsvingen er godt i gang, og bedriftsbarometrene indikerer et positivt momentum i tiden fremover.

Samtidig forventes det ikke noen justering av styringsrenten. Analytikere i Handelsbanken forventer derimot at Riksbanken også denne gangen vil signalisere nullrente for de kommende årene.

Tall fra eurosonen

Det nærmer seg også slutten på måneden, noe som innebærer økonomisk sentiment, flash-KPI og oppdaterte arbeidsledighetstall.

Arbeidsledigheten er forventet å stabilisere seg rundt 8 prosent, mens KPI, altså inflasjonen, er forventet å ha en svakere vekst enn det vi eksempelvis har sett i USA.





Vekst i Norge

Tall for den norske detaljomsetningen i mai viser en solid oppgang på nærmere seks prosent. Det forventes i juni at tjenestekonsumet vil få en oppgang i takt med at samfunnet har gjenåpnet seg gradvis i løpet av måneden.

Ved ukeslutt vil vi også få tall for registrert arbeidsledighet i juni. Løpende ukestall har vist nedgang på rundt 3.000 personer i uken, og ledigheten er nede i 2,9 prosent. Det forventes at ledigheten faller ytterligere den aller siste uken i juni, til 2,8 prosent.