DNB opprettholder sitt positive syn på det norske obligasjonsmarkedet og forventer at rentedifferansen mellom markedsrentene og statsrentene vil forbli nær dagens nivå for resten av året. Det fremgår av en rapport publisert av DNB mandag morgen.

I høyrentemarkedet er det fortsatt en stor forskjell mellom det nordiske, som har gjort det godt så langt i 2021, og det europeiske obligasjonsmarkedet. Dette tror DNB kan tiltrekke seg mer interesse fra utenlandske investorer og dermed presse spredningen ned ytterligere.

Mer usikre inflasjonsutsikter enn på lenge

I USA har det vært tegn til lønnspress ettersom arbeidere nekter å ta lavtlønnede jobber. Videre har høyere råvarepriser og effekter av gjenåpning gitt bedrifter intensiver til å sette opp prisene.

Samtidig virker den amerikanske sentralbanken å være mer tolerant med høyere inflasjon enn tidligere og det medfører inflasjonsrisiko. Videre mener DNB dette kan bety at rentene vil holdes kunstig lave på kort sikt, men at det baner vei for høyere renter i fremtiden.

Sårbare for innstramminger

DNB mener markedene virker sårbare for en plutselig innstramming i USA og Europa og er bekymret for for kjapp innstramming. Historisk lave renter sammen med verdsettelser som ligger på de høyeste nivåene på tjue år gjør denne normaliseringen utfordrende.

Videre hadde bedrifter rekordhøy gjeld før pandemien - et nivå som har blitt enda høyere etter pandemien. Det stilles spørsmål om hvor bærekraftig denne gjeldsveksten er spesielt i miljøer der rentene ikke kan falle mer, og miljøer der etterspørselen kanskje ikke vil komme tilbake like fort som markedene er posisjonert for.