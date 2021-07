Enda et dårlig tegn for verdens aksjemarkeder

Korrelasjonen mellom S&P 500 Value and -Growth har ikke vært lavere siden dot-com boblen på 2000-tallet.

Investorer bruker denne sammenhengen som en indikator for å satse for eller mot økonomisk gjeninnhenting. Det kan være et dårlig tegn for verdens aksjemarkeder.

Ligner dot-com boblen

Dersom man ser på utviklingen til verdi- og vekstaksjer har det vært mye større svingninger enn normalt den siste tiden. Investorer har flyttet sine investeringer mellom store industrier i en fart vi ikke har sett utenom krisen.

I mars var differansen mellom avkastningen til de best og verst presterende sektorene den største siden 2002, skriver The Wall Street Journal.

I slutten av forrige uke var korrelasjonen mellom S&P 500 vekst- og verdiaksjer nede i 19 prosent. Det er det laveste nivået de siste tjue årene, og det er enda lavere enn under dot-com boblen.

Dette mønsteret, at små og store aksjer i stor grad beveger seg uavhengig av hverandre, så vi også under dot-com boblen på 2000-tallet og kan være et dårlig tegn.

Skyhøye multipler

I skrivende stund handles S&P 500 på P/E rundt 46x, og Nasdaq og Dow Jones på P/E rundt 29x. Dette er på de høyeste nivåene siden tidlig 2000-tallet.

Investorer som tidligere har flyttet pengene mellom aksjer til obligasjoner har den siste tiden måtte skifte mellom aksjer. Selv i gode tider har investorer vanskeligheter for å rettferdiggjøre kjøp av lange renter lavere enn inflasjonen.

Imidlertid vil en renteheving kunne sende aksjer ned da det blir mer attraktivt å holde kontanter og obligasjoner.

På tide med en korreksjon?

Aksjer har ikke vært så dyre som de er nå siden tidlig på 2000-tallet.

S&P500-indeksen har ikke hatt en 5 prosent korreksjon siden oktober. Sist gang S&P hadde en tilsvarende langvarig oppgang var i 2017. Det endte med et krasj tidlig i 2018.